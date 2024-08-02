В Орле презентовали книгу о легендарном диверсанте

Монография об Илье Cтаринове состоит из четырёх томов.

Автором книги является доктор исторических наук, директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов. Презентация состоялась в стенах этого вуза.

Сегодня исполняется 124 года со дня рождения Старинова. Он появился на свет в Болховском районе в селе Войново.

Каждый из четырёх томов книги “Илья Старинов. Судьба на фоне эпохи” посвящён отдельному периоду жизни героя. Помимо всего прочего, в монографии опубликованы редкие и интересные документы из архивов армии и спецслужб.

“Эта монография подытоживает большую научно-исследовательскую работу, которая проводилась на протяжении 7 лет… В книге идёт речь не только об Илье Григорьевиче, но и о его знакомых – известных военных деятелях, политиках. Мы постарались описать все близкие герою этой книги события и явления эпохи, в которой он жил, опираясь на архивные источники», – рассказал Павел Меркулов.

ИА “Орелград”