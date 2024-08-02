Стала известна стоимость концерта Феликса Царикати

2.8.2024 | 17:00 Культура, Новости, Общество

Её выяснили орловские СМИ.

Фото: ИА “Орелград”

С соответствующим вопросом в компанию Prostars, которая занимается делами артиста, обратился портал “Орловские новости”.

Оказалось, что Царикати будет петь в Орле по личному приглашению мэра Парахина. Напомним, что этот исполнитель станет главной звездой концерта, посвящённого Дню города.

Точная стоимость именно орловского “бенефиса” остаётся неизвестной. Однако СМИ удалось выяснить, что цены на выступления Царикати начинаются от 700 тысяч рублей.

Приглашающая сторона должна не только выдать гонорар артисту, но и оплатить сопутствующие расходы – переезды, проживание, питание, наполнение гримёрной комнаты и другие подобные нужды. Кроме того, Феликс Царикаты выезжает на мероприятия не в одиночества, а вместе с ещё восемью людьми – что влечёт за собой дополнительные траты заказчика.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования