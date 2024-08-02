Стала известна стоимость концерта Феликса Царикати

Её выяснили орловские СМИ.

С соответствующим вопросом в компанию Prostars, которая занимается делами артиста, обратился портал “Орловские новости”.

Оказалось, что Царикати будет петь в Орле по личному приглашению мэра Парахина. Напомним, что этот исполнитель станет главной звездой концерта, посвящённого Дню города.

Точная стоимость именно орловского “бенефиса” остаётся неизвестной. Однако СМИ удалось выяснить, что цены на выступления Царикати начинаются от 700 тысяч рублей.

Приглашающая сторона должна не только выдать гонорар артисту, но и оплатить сопутствующие расходы – переезды, проживание, питание, наполнение гримёрной комнаты и другие подобные нужды. Кроме того, Феликс Царикаты выезжает на мероприятия не в одиночества, а вместе с ещё восемью людьми – что влечёт за собой дополнительные траты заказчика.

ИА “Орелград”