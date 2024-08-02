На телеканале “Союз” презентуют фильм об орловском святом

2.8.2024 | 15:40 История, Новости

Съёмки проходили и в Орле.

Ахтырский собор. Фото: orel-eparhia.ru / Евгений Борисов

Это документальная картина, посвящённая святителю Тихону Задонскому. В этом году отмечается 300 лет со дня его рождения. Передача выйдет в цикле “Лики святых”.

Как рассказали в Орловской митрополии, съёмки проходили и в нашей области, в Ахтырском кафедральном соборе. Также интервью для фильма дал официальный лидер православных христиан региона – митрополит Тихон.

Тихон Задонский связан с нашим городом своей посмертной судьбой. В советскую эпоху его мощи хранились в Орле в качестве музейного экспоната. Несмотря на все сложности, святыню удалось сохранить.

Затем, в 1991-м году, её вернули в Задонский монастырь, расположенный в Липецкой области. Однако в Орле, в Ахтырском соборе, осталась левая рука святителя (шуйца), которая хранится здесь до сих пор.

ИА “Орелград”


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