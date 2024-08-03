Мемориал в селе Вяжи получит зоны охраны

3.8.2024 | 9:00 История, Новости

Эксперты выдали положительное заключение.

Фото: vk.com/biryuzovoekolco

Трио экспертов выдало положительное заключение на проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Место прорыва вражеской обороны 12 июля 1943 г., откуда началось освобождение Орловской области от немецко-фашистских оккупантов». Он расположен на территории Новосильского района в селе Вяжи-Заверх. Зоны охраны данного объекта культурного наследия ранее не разрабатывались и не утверждались. Первый такой проект разработали в 2024 году специалисты НТО «Техэкспертуниверсал».

Эксперты пришли к выводу о том, что проект соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. Это означает, что в ближайшее время он будет утвержден областными властями. Соответственно в границах зон охраны будут установлены специальные режимы использования участков, а также требования к градостроительным регламентам в установленных границах.

Как следует из акта экспертизы, село Вяжи-Заверх входило в состав села Вяжи и имеет с ним общую историю. По праву считается историческим местом, где с 1941 по 1943 год проходила линия фронта и приводилась в действие операция «Кутузов». 12 июля 1943 года в этих местах по приказу ставки Верховного Главнокомандования войска Красной Армии перешли в решительное наступление, прорвав тем самым вражескую оборону и открыв путь к освобождению Орла и всего региона.

Открытие Военно-исторического мемориального комплекса «Вяжи» состоялось 2 августа 2003 года. Он воздвигнут на высоком берегу реки Зуши, на месте Вяжевского прорыва 12 июля 1943 года в память о тех боях. На территории мемориального комплекса расположены стела с наименованиями фронтов, армий и дивизий, участвовавших в боях, мемориальные плиты с именами погибших, скульптура Скорбящей Матери на братском захоронении и смотровая площадка. Немного поодаль имеется наблюдательный пункт, оставшийся с военных лет. Здесь до сих пор сохранились остатки окопов, блиндажей, воронки от бомб и снарядов.

На государственную охрану объект был принят решением исполнительного комитета Орловского областного Совета депутатов трудящихся в 1977 году. Тогда мемориал и получил свое название. На территории, которую изучили эксперты, также расположено кирпичное здание часовни Илии Пророка в Вяжах, здание общеобразовательной школы и кладбище.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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