Мемориал в селе Вяжи получит зоны охраны

Эксперты выдали положительное заключение.

Трио экспертов выдало положительное заключение на проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Место прорыва вражеской обороны 12 июля 1943 г., откуда началось освобождение Орловской области от немецко-фашистских оккупантов». Он расположен на территории Новосильского района в селе Вяжи-Заверх. Зоны охраны данного объекта культурного наследия ранее не разрабатывались и не утверждались. Первый такой проект разработали в 2024 году специалисты НТО «Техэкспертуниверсал».

Эксперты пришли к выводу о том, что проект соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. Это означает, что в ближайшее время он будет утвержден областными властями. Соответственно в границах зон охраны будут установлены специальные режимы использования участков, а также требования к градостроительным регламентам в установленных границах.

Как следует из акта экспертизы, село Вяжи-Заверх входило в состав села Вяжи и имеет с ним общую историю. По праву считается историческим местом, где с 1941 по 1943 год проходила линия фронта и приводилась в действие операция «Кутузов». 12 июля 1943 года в этих местах по приказу ставки Верховного Главнокомандования войска Красной Армии перешли в решительное наступление, прорвав тем самым вражескую оборону и открыв путь к освобождению Орла и всего региона.

Открытие Военно-исторического мемориального комплекса «Вяжи» состоялось 2 августа 2003 года. Он воздвигнут на высоком берегу реки Зуши, на месте Вяжевского прорыва 12 июля 1943 года в память о тех боях. На территории мемориального комплекса расположены стела с наименованиями фронтов, армий и дивизий, участвовавших в боях, мемориальные плиты с именами погибших, скульптура Скорбящей Матери на братском захоронении и смотровая площадка. Немного поодаль имеется наблюдательный пункт, оставшийся с военных лет. Здесь до сих пор сохранились остатки окопов, блиндажей, воронки от бомб и снарядов.

На государственную охрану объект был принят решением исполнительного комитета Орловского областного Совета депутатов трудящихся в 1977 году. Тогда мемориал и получил свое название. На территории, которую изучили эксперты, также расположено кирпичное здание часовни Илии Пророка в Вяжах, здание общеобразовательной школы и кладбище.

ИА «Орелград»