Подвергшийся атаке беспилотника дом в Орле обследуют

3.8.2024 | 9:26 ЖКХ, Новости

Застройщик взял на себя обязательства по предстоящему ремонту.

Фото: Группа компаний «ОДСК» │Орёлстрой

В ночь с 2 на 3 августа на территории региона были обезврежены 17 беспилотных летательных аппаратов. Таковы данные Минобороны. Два беспилотника попали в жилой дом в Болховском микрорайоне. Пострадавших нет, сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Застройщик сообщил, что специалисты проектного института обследуют здание.

«После этого будут проведены восстановительные работы», – цитирует управляющего директора ПАО «СЗ «Орелстрой» Владислава Гефеля пресс-служба компании.

ИА “Орелград”


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