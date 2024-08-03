Подвергшийся атаке беспилотника дом в Орле обследуют

Застройщик взял на себя обязательства по предстоящему ремонту.

В ночь с 2 на 3 августа на территории региона были обезврежены 17 беспилотных летательных аппаратов. Таковы данные Минобороны. Два беспилотника попали в жилой дом в Болховском микрорайоне. Пострадавших нет, сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Застройщик сообщил, что специалисты проектного института обследуют здание.

«После этого будут проведены восстановительные работы», – цитирует управляющего директора ПАО «СЗ «Орелстрой» Владислава Гефеля пресс-служба компании.

ИА “Орелград”