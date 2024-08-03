Около 34 кг наркотиков изъяли в Орловской области

Озвучены результаты борьбы с наркотиками за первое полугодие.

В первой половине 2024 года сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами в Орловской области было пресечено 202 факта незаконного оборота наркотических средств. В их числе: 166 – тяжких и особо тяжких преступлений, 78 – преступлений, совершенных в крупном и 12 – в особо крупном размерах, 139 – связанных с незаконным сбытом наркотиков. Такие данные привело региональное Управление МВД России.

«Выявлен один факт содержания притона для потребления наркотических средств – в Железнодорожном районе города Орла, – следует из ведомственного отчета. – На момент возбуждения уголовных дел из незаконного оборота изъято 33,495 килограмма наркотических средств. К уголовной ответственности привлечено 91 лицо. Пресечено 229 административных правонарушений линии НОН, к ответственности привлечено 197 физических лица и 3 юридических лица».

Кроме того, в регионе активно проводится профилактическая работа. Акцент сделан на несовершеннолетних и молодежь. Сообщается, например, что в рамках антинаркотической работы сотрудниками УКОН УМВД в отчетном периоде времени было проведено 124 профилактических мероприятия, а охват аудитории превысил 7,3 тысячи человек, в основном, это были несовершеннолетние.

«В целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, пресечения административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения, выявления и уничтожения незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих, наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоров на территории области в период с 25 июня по 4 июля был проведен первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операция «МАК-2024», – добавили в УМВД.

ИА «Орелград»