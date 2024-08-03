В Ливнах выросли бюджетные расходы

3.8.2024 | 17:00 Новости, Экономика

Власти города отчитались об исполнении бюджета за первую половину текущего года.

Ливны. Улица Мира. Фото: yandex.ru/maps

Администрация города Ливны утвердила отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2024 года. Текст документа был направлен в Контрольно-счетную палату, которая дала свое заключение. Общая характеристика такова: доходы составили 793,233 миллиона рублей, расходы – 777,6 миллиона. Таким образом, бюджет исполнен с профицитом в 15,632 миллиона рублей. Исполнение по доходам составило 48,4 процента от плана с учетом внесенных ранее в бюджет поправок.

По сравнению с аналогичным уровнем прошлого года доходы возросли на 34,439 миллиона рублей, или на 4,5 процента. Наибольшую долю в доходах бюджета города составили безвозмездные поступления, которых за первое полугодие 2024 года было получено в сумме 526,978 миллиона рублей, или 46,9 процента от годовых назначений. Налоговых и неналоговых доходов поступило на сумму 266,254 миллиона рублей, что составляет 51,6 процента от годового плана.

Исполнение бюджета города Ливны по расходам составило 45,9 процента от утвержденного годового плана. В целом расходная часть увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 40,791 миллиона рублей, или на 5,5 процента. На реализацию национальных проектов в первой половине 2024 года было направлено 45,469 миллиона рублей, в том числе по нацпроекту «Образование» – 1,871 миллиона рублей, по нацпроекту «Культура» – 11,178 миллиона рублей, по нацпроекту «Жилье и городская среда» – 32,419 миллиона рублей.

«За отчетный период 83,2 процента расходов бюджета города Ливны (646,687 миллиона рублей) произведено в рамках реализации 20 муниципальных программ, – говорится в заключении Контрольно-счетной палаты города Ливны. – Согласно пояснительной записке в отчетном периоде принятые расходные обязательства профинансированы в полном объеме, просроченная кредиторская задолженность отсутствует».

ИА «Орелград»


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