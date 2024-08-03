В Ливнах выросли бюджетные расходы

Власти города отчитались об исполнении бюджета за первую половину текущего года.

Администрация города Ливны утвердила отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2024 года. Текст документа был направлен в Контрольно-счетную палату, которая дала свое заключение. Общая характеристика такова: доходы составили 793,233 миллиона рублей, расходы – 777,6 миллиона. Таким образом, бюджет исполнен с профицитом в 15,632 миллиона рублей. Исполнение по доходам составило 48,4 процента от плана с учетом внесенных ранее в бюджет поправок.

По сравнению с аналогичным уровнем прошлого года доходы возросли на 34,439 миллиона рублей, или на 4,5 процента. Наибольшую долю в доходах бюджета города составили безвозмездные поступления, которых за первое полугодие 2024 года было получено в сумме 526,978 миллиона рублей, или 46,9 процента от годовых назначений. Налоговых и неналоговых доходов поступило на сумму 266,254 миллиона рублей, что составляет 51,6 процента от годового плана.

Исполнение бюджета города Ливны по расходам составило 45,9 процента от утвержденного годового плана. В целом расходная часть увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 40,791 миллиона рублей, или на 5,5 процента. На реализацию национальных проектов в первой половине 2024 года было направлено 45,469 миллиона рублей, в том числе по нацпроекту «Образование» – 1,871 миллиона рублей, по нацпроекту «Культура» – 11,178 миллиона рублей, по нацпроекту «Жилье и городская среда» – 32,419 миллиона рублей.

«За отчетный период 83,2 процента расходов бюджета города Ливны (646,687 миллиона рублей) произведено в рамках реализации 20 муниципальных программ, – говорится в заключении Контрольно-счетной палаты города Ливны. – Согласно пояснительной записке в отчетном периоде принятые расходные обязательства профинансированы в полном объеме, просроченная кредиторская задолженность отсутствует».

ИА «Орелград»