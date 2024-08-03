В Орле открыли бюст поэту-фронтовику Евгению Аграновичу

3.8.2024 | 18:45 Важное, История, Культура, Новости, Общество

Памятник украсил сквер, названный в честь знаменитого орловца.

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Ранее здесь, на перекрёстке улиц Пушкина и 4-й Курской, стоял дом, в котором жил поэт.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) в регионе Павел Меркулов, член общественной палаты России Виктор Ливцов, музыкант Владимир Альер, СМИ, жители и гости города Орла.

Бюст создали скульптор Дмитрий Басарев и архитектор Владимир Горлов. Инициаторами установки памятника выступили региональное отделение РВИО, Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Также проект поддержали меценаты.

Агранович остался в истории России как автор текстов к нескольким знаменитым песням, связанным с Великой Отечественной войной. Кроме того, поэт был и непосредственным участником тех событий, пройдя ВОВ полностью как корреспондент военных газет.

ИА “Орёлград”


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