Опасного водителя «обезвредили» под Орлом

Суд прекратил право действия его водительского удостоверения.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел административное дело о прекращении права на управление транспортными средствами. Как пояснили в пресс-службе суда, исковое заявление подала прокуратура Северного района города Орла, выступившая в интересах неопределенного круга лиц. Ответчиком стал местный житель – гражданин П. Как установил суд, данный гражданин имеет действующее водительское удостоверение, дающее ему право на управление транспортными средствами категории «В, В1, С, С1, ВЕ, СЕ, С1Е, М».

Однако прокуратура в ходе своей проверки выяснила, что этот гражданин состоит на диспансерном наблюдении в одном из учреждений здравоохранения с диагнозом, который не позволяет ему садиться за руль. Его диагноз включен в «Перечень медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством», утвержденный в 2014 году постановлением правительства РФ. С точки зрения закона, такой водитель представляет собой угрозу для окружающих, в частности, для других участников дорожного движения.

«Поскольку федеральным законодательством наличие права на управление транспортными средствами поставлено в прямую зависимость от состояния здоровья водителя, суд пришел к выводу, что имеющееся у П. заболевание свидетельствует о наличии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, создает угрозу безопасности дорожного движения и может повлечь причинение вреда», – объяснили в пресс-службе суда.

При указанных обстоятельствах административное исковое заявление прокуратуры было удовлетворено – суд прекратил действие права на управление транспортными средствами. Водительское удостоверение признано недействительным и подлежащим аннулированию. Отметим, что подобные иски достаточно часто рассматриваются в орловских судах. Как правило, они удовлетворяются, но некоторые граждане обжалуют их в апелляционной инстанции, правда, без особого успеха. В данном случае решение суда также в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»