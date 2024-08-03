Под Орлом запретили разжигать костры

Особый противопожарный режим ввели на территории Ливенского района.

Соответствующее постановление администрация Ливенского района издала в связи с установившимся 4-м классом пожарной опасности и ростом числа пожаров. Главам администраций сельских поселений рекомендовано принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности. В частности, на местах создаются оперативные группы, а с населением проводят внеплановые противопожарные инструктажи. Власти предписали в первую очередь беседовать с гражданами без определенного места жительства и занятий, престарелыми, инвалидами, безработными и многодетными семьями.

На период действия особого режима на территории Ливенского района введен запрет на разжигание костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ. В целях исключения возможности проброса огня на здания и сооружения приказано произвести опашку населенных пунктов. Также администрация распорядилась провести дополнительную работу по выявлению мест проживания граждан, злоупотребляющих алкогольными напитками, ведущих антиобщественный образ жизни. Их поставят на учет и проведут с ними профилактическую работу.

Особый контроль вводится за содержанием и исправностью источников наружного противопожарного водоснабжения и созданием резерва приспособленной техники на случай необходимости подвоза воды к месту пожара. Также администрация поручила активизировать работу по изготовлению для населения памяток о мерах пожарной безопасности и информационных стендов по противопожарной тематике. Стенды установят в местах с массовым пребыванием людей и административных зданиях, там же будут раздавать памятки.

Руководителям АУ ОО «Ливнылес» и КУ ОО «Ливенское лесничество» рекомендовано принять меры по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в леса транспортных средств, провести обновление просек и противопожарных минерализованных полос, а при возникновении очагов лесных пожаров принимать исчерпывающие меры по их тушению в тот же день. МО МВД России «Ливенский» рекомендовано активизировать разъяснительную работу с несовершеннолетними, осужденными и состоящими на учете в органах внутренних дел.

ИА «Орелград»