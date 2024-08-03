Владелец наркоплантации отделался условным сроком

Суд посчитал, что его исправление возможно без изоляции от общества.

Вступило в силу решение по уголовному делу Малоархангельского районного суда Орловской области. Местный житель получил наказание за два преступления, ответственность за которые предусмотрена часть 1 статьи 231 и частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. речь идет о незаконном возделывании наркотикосодержащих растений и приобретении и хранении наркотических средств. Оба преступления мужчина совершил в 2023 году.

Было установлено, что реализацию преступного плана мужчина начал в апреле прошлого года. Он буквально разбил плантацию конопли. Суду и следствию мужчина пояснил, что хотел вырастить коноплю для себя, чтобы изготовить из нее марихуану для собственного потребления. То есть, сбывать наркотик он не собирался. Участок под плантацию мужчина подыскал заранее в безлюдной, как ему казалось, местности.

Он посеял не менее 55 семян растения рода Cannabis. Усилия даром не пропали – все семена взошли, в результате к осени наркоплантатор, который все лето ухаживал за растениями, получил 55 кустов конопли. В октябре прошлого года он собрал урожай. Кустов оказалось так много, что мужчине пришлось их складывать и в полимерные пакеты, и в рюкзак, и в спортивную сумку, и даже в пластиковое ведро.

Таким образом, мужчина собрал 4926,5 грамма конопли, которые понес к себе домой. Однако по пути он был остановлен сотрудниками ОМВД России по Малоархангельскому району, которые растения у него изъяли. Суд приговорил мужчину, путем частичного сложения назначенных наказаний, к лишению свободы сроком на 4 года 1 месяц, но постановил считать наказание условным. Испытательный срок, в течение которого осужденный обязан доказать исправление своим поведением, составит 4 года. Также суд обязал осужденного пройти курс лечения от наркомании.

ИА «Орелград»