Орловцам, пострадавшим от атаки беспилотника, предоставили жилье

3.8.2024 | 21:04 Новости, Происшествия

На время проведения обследования здания и ремонта.

Фото: ИА “Орелград”

Квартира предоставлена ПАО «СЗ «Орелстрой» в том же жилом комплексе.

«Не можем в такой ситуации остаться в стороне», – отметил управляющий директор ПАО «СЗ «Орелстрой» Владислав Гефель.

Также ранее застройщик взял на себя обязательства по проведению экспертизы и ремонту.

Напомним, накануне ночью в Орловской области обезвредили, по данным Минобороны, 17 беспилотных летательных аппаратов. Два попали в дом в Болховском микрорайоне. Серьезно повреждена одна из квартир на верхнем этаже. По данным губернатора Орловской области Андрея Клычкова, люди не пострадали.

ИА «Орелград»


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