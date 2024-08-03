Орловцам, пострадавшим от атаки беспилотника, предоставили жилье

На время проведения обследования здания и ремонта.
Квартира предоставлена ПАО «СЗ «Орелстрой» в том же жилом комплексе.
«Не можем в такой ситуации остаться в стороне», – отметил управляющий директор ПАО «СЗ «Орелстрой» Владислав Гефель.
Также ранее застройщик взял на себя обязательства по проведению экспертизы и ремонту.
Напомним, накануне ночью в Орловской области обезвредили, по данным Минобороны, 17 беспилотных летательных аппаратов. Два попали в дом в Болховском микрорайоне. Серьезно повреждена одна из квартир на верхнем этаже. По данным губернатора Орловской области Андрея Клычкова, люди не пострадали.
ИА «Орелград»