Виновник тяжкого ДТП избежал наказания

Мужчине удалось решить вопрос при помощи материальной компенсации.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области прекратил уголовное дело, возбужденное по факту совершения дорожно-транспортного происшествия с тяжкими последствиями. Как следует из материалов дела, лицо, подсудимый управлял технически исправным автомобилем. Он был невнимателен к дорожной остановке. Нарушив Правила дорожного движения, водитель допустил выезд автомобиля на левую обочину дороги по ходу движения.

Автомобиль при этом пересек полосу встречного движения. В результате он протаранил встречный автомобиль, водитель которого получил серьезные травмы. Медики подтвердили, что ранения состоят в прямой причинно-следственной связи с аварией, и указали, что травмы причинили тяжкий вред здоровью потерпевшего. Предварительное расследование было проведено до конца, после чего было утверждено обвинительное заключение.

Однако виновнику ДТП в какой-то степени повезло. Уже в ходе судебного заседания от защитника и подсудимого поступили ходатайство о прекращении уголовного дела и освобождении от уголовной ответственности. Как пояснили в пресс-службе суда, ходатайство было мотивировано примирением сторон. В нем было указано, что причиненный вред подсудимым заглажен в полном объеме «путем принесения подсудимым извинений, выплаты денежных средств в размере 100 000 рублей».

Потерпевший заявил аналогичное ходатайство и заявил суду, что извинения и деньги он принял и считает такие действия со стороны подсудимого достаточными. Поэтому больше претензий к нему он не имеет. Потерпевший также подтвердил, что ему ясны и понятны правовые последствия прекращения уголовного дела по указанному основанию, и еще раз подтвердил, что примирение между ними достигнуто. При вынесении постановления о прекращении уголовного дела суд учел и то, что подсудимый ранее не был судим, свою вину в совершении ДТП признает и в содеянном раскаивается.

ИА «Орелград»