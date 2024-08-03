Орловчанка обокрала кредитора и обманула полицию

Жительница поселка Кромы пошла под суд сразу по двум статьям.

Жительница поселка Кромы совершила умышленные преступления против собственности, а также государственной власти и правосудия. Об этом сообщает Кромской районный суд Орловской области. Женщину признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) и частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложный донос).

В первом случае женщина, как было установлено, решила оформить на себя потребительский кредит, что и сделала при помощи своего мобильного телефона. Однако после оформления кредит она не погашала. Следствия увидело в ее действия преступный умысел – оказалось, что заемщица и не планировала расплачиваться с кредитором, по сути, обманным путем похитив деньги кредитной организации. Эти действия и были квалифицированы по статье 159 УК РФ.

Чтобы замести следы, подсудимая обратилась «за помощью в полицию. Там она заявила, что якобы кто-то неизвестный оформил на ее имя займы микрокредитных организациях, тем самым причинив ей материальный ущерб. Заявление женщина написала, находясь в помещении ОМВД России по Кромскому району. Ее предупредили о возможной уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ.

Однако нона настаивала на своей версии и собственноручно и добровольно написала заявление, где указала сведения о совершенном в отношении нее преступлении. Проведенная проверка показала, что «потерпевшая» соврала, в чем она призналась и сама. «Суд пришел к выводу о виновности местной жительницы, назначив ей наказание в виде обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу», – отмечает пресс- служба Кромского районного суда.

ИА «Орелград»