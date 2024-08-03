В Ливнах девушка обчистила банковский счет парня

Обиженный орловец обратился за помощью в полицию.

Как сообщает пресс-служба Ливенского районного суда Орловской области, рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба, с банковского счета).

По версии следствия, преступление девушка совершила в апреле 2024 года. В тот день к ней в гости приехал знакомый, житель города Орла. Какое-то время они совместно распивали спиртные напитки. Парень передал девушке свой телефон, чтобы она перевела себе 1500 рублей в платежном сервисе. Соответственно, девушка узнала пароль парня в личном кабинете этого платежного сервиса.

Полученная сумма ее не удовлетворила, и она решила похитить более крупную сумму. Улучив момент, девушка перевела себе 30 000 рублей со счета своего приятеля. Тот не сразу обнаружил пропажу денег, а когда обнаружил, обратился за помощью в полицию. Преступление было раскрыто по горячим следам. Подсудимая свою вину признала, похищенные денежные средства приятелю она вернула.

В пресс-службе суда уточнили, что при назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства, в том числе активное способствование раскрытию преступления, которое проявила девушка, а также добровольное возмещение имущественного ущерба. Также было учтено наличие у подсудимой расстройства психики и инвалидности. Суд наказал ее штрафом в размере 20 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»