Сотни неблагополучных семей проверили силовики

О профилактике подростковой преступности сообщило УМВД.

Управление МВД России по Орловской области отчиталось о проведенной в этом году профилактической работе, связанной с детьми и подростками. Так, в июне в целях предупреждения преступных посягательств в отношении детей, а также принятия мер по защите прав несовершеннолетних было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Защита».

«В ходе мероприятия проверено 622 неблагополучные семьи, состоящих на учете в органах внутренних дел, а также 19 родителей ранее лишенных родительских прав, – следует из информации УМВД. – К административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ привлечено 25 родителей и опекунов, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию детей».

Пять детей, находившихся в трудной жизненной ситуации, были изъяты из семей, в которых имелась угроза их жизни и здоровью. Эти дети были помещены в организации социальной реабилитации. Кроме того, в рамках проверки соблюдения прав и интересов несовершеннолетних во взаимодействии с органами опеки сотрудники полиции посетили семь учреждений для детей сирот и провели 85 профилактических бесед.

«В целях устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений несовершеннолетними, разработан и реализуется комплекс дополнительных мероприятий профилактической направленности, – сообщает также УМВД. – За 340 несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, закреплено 327 наставников, в том числе 117 сотрудников органов внутренних дел. В результате проводимой ими работы 38 подростков сняты с учета в связи с исправлением поведения».

Из информации ведомства следует, что в первом полугодии текущего года органы внутренних дел региона направили в органы исполнительной власти и местного самоуправления 580 информаций, в том числе по вопросам трудоустройства, обучения и социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также была продолжена работа в формате «социальных патрулей». За полгода они совершили 528 выездов и проверили условия проживания 735 семей, в которых воспитываются 696 подростков. «социальные патрули» в результате выявили 52 административных правонарушения.

Стоит добавить, что за отчетный период времени сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних прочитали 1209 лекций в общеобразовательных учреждениях. Лекции были организованы в рамках плана профилактических мероприятий по снижению уровня подростковой преступности и пропаганды правовых знаний.

ИА «Орелград»