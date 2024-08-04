Орловца осудили за «шпионскую» технику

Мужчина неудачно перепродал закамуфлированные видеорегистраторы.

Необычное уголовное дело было рассмотрено Заводским районным судом города Орла. Его фигурантом стал местный житель, обвиненный в совершении двух умышленных преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Как пояснили в пресс-службе суда, действия мужчины были квалифицированы по статье 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (осуществление незаконного оборота специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Суд установил, что подсудимый приобрел видеорегистраторы, «предназначенные для сохранения и передачи посредством беспроводных соединений видео- и аудио информации». Но дело в том, что они были замаскированы и представляли собой внешне электронные настольные часы. Оказалось, однако, что с помощью таких часиков можно вести скрытное аудио- и видеонаблюдение.

Приборы были поставлены в комплекте с USB-кабелями типа micro USB. Затем мужчина видеорегистраторы перепродал. В суде отметили, что лицензии на реализацию специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, у подсудимого не было. То есть, продал он технику незаконно. В судебном заседании подсудимый свою вину в инкриминируемых ему деяниях не признал. Но суд учел результаты радиотехнической экспертизы, согласно которой «товар соответствует категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

В результате орловец был признан виновным в незаконном приобретении и сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Суд отмел доводы подсудимого о том, что он не знал о скрытых свойствах часов. По совокупности преступлений орловец получил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Санкциями статьи 138.1 УК РФ за данное преступление предусмотрено наказание от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до принудительных работ на срок до четырех лет.

«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда», – заключает пресс-служба Заводского районного суда.

ИА «Орелград»