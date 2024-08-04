Орловчанка по суду отфутболила претензии банка

Удивительная финансовая история произошла в Покровском районе.

Как сообщает Покровский районный суд Орловской области, общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» подало иск к местной жительницы о взыскании задолженности по кредитному договору. Из иска следовало, что договор с женщиной был заключен еще в 2014 году. В его рамках банк предоставил клиентке кредит в сумме 62 820 рублей на срок 36 месяцев под 46,9 процента годовых.

По версии банка, женщина приняла на себя обязательства в установленные договором сроки вернуть заемные денежные средства и выплатить проценты, а также комиссии и штрафы в случае нарушения обязательств. Сумма кредита была перечислена ей на расчетный счет, открытый в этом же банке. Истец настаивал на том, что ответчица не выполнила взятые на себя обязательства.

По подсчетам банка, на момент обращения в суд задолженность женщины составляла 95 014 рублей 73 копейки. Истец просил взыскать указанную сумму и расходы по оплате государственной пошлины. Орловчанка представила в банк платежные поручения об оплате задолженности по кредитному договору и государственной пошлины. После этого истец свои требования уточнил и снизил заявленную сумму до 11 933 рублей.

Из уточненного иска следовало, что уплаченные женщиной денежные средства были распределены между несколькими кредитами, которые она брала, «что привело к нехватке денежных средств для погашения спорного кредита». Но этот довод суд отмел и пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования были добровольно удовлетворены в полном объеме ответчиком.

«Также ответчиком была оплачена государственная пошлина, уплаченная истцом при подаче иска. С учетом установленных обстоятельств, суд пришел к выводу об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в удовлетворении иска. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», – сообщила пресс-служба Покровского райсуда.

ИА «Орелград»