Уровень преступности снизят под Орлом

4.8.2024 | 13:55 Важное, Криминал, Новости

Власти Мценского района актуализировали профильную муниципальную программу.

Фото: ИА “Орелград”

Во Мценском районе начала действовать актуализированная муниципальная программа «Совершенствование системы профилактики правонарушении правонарушений». Ее мероприятия финансируются за счет средств различных источников. Например, предусмотрено внесение денег из внебюджетных источников – по 2 тысячи рублей ежегодно. А общий объем финансирования программы составляет 19,184 миллиона рублей, из которых более 4 миллионов рублей уже были потрачены в 2023 году. Действие документа рассчитано по 2026 год включительно.

По мнению авторов, реализация программы позволит повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации. Документом установлены целевые индикаторы, при достижении которых исполнение программы будет признано эффективным.

Так, планируется снизить количество преступлений, совершенных общественных местах, от их общего количества с 10,9 до 9,5 процента, снизить удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа преступлений с 31 до 28 процентов, рецидивных преступлений – с 72,4 до 60,1 процента. Одновременно предполагается увеличить удельный вес результативности работы по раскрываемости с 45,2 до 52,3 процента, увеличить число правонарушений, выявленных или пресеченных с участием представителей общественных формирований.

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в общей структуре преступности, согласно планам, должно сократиться с 33,5 до 27,1 процента. А число преступлений, совершенных подростками, и вовсе планируется свести к нулю. Особое внимание предполагается уделить воспитательной работе с молодежью. Например, мероприятиями по профилактике экстремизма сейчас охвачено около 40 процентов подростков и молодых людей, проживающих в районе, данный показатель к концу 2026 года планируется довести до 60 процентов.

Также будет значительно увеличен выпуск методических рекомендаций, брошюр, памяток, листовок и плакатов на тему противодействия терроризму и экстремизму – с 100 до 2000 единиц. Чаще, чем раньше, в районе будут проводить комиссионные обследования «объектов вероятных террористических устремлений».

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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