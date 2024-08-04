Уровень преступности снизят под Орлом

Власти Мценского района актуализировали профильную муниципальную программу.

Во Мценском районе начала действовать актуализированная муниципальная программа «Совершенствование системы профилактики правонарушении правонарушений». Ее мероприятия финансируются за счет средств различных источников. Например, предусмотрено внесение денег из внебюджетных источников – по 2 тысячи рублей ежегодно. А общий объем финансирования программы составляет 19,184 миллиона рублей, из которых более 4 миллионов рублей уже были потрачены в 2023 году. Действие документа рассчитано по 2026 год включительно.

По мнению авторов, реализация программы позволит повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации. Документом установлены целевые индикаторы, при достижении которых исполнение программы будет признано эффективным.

Так, планируется снизить количество преступлений, совершенных общественных местах, от их общего количества с 10,9 до 9,5 процента, снизить удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа преступлений с 31 до 28 процентов, рецидивных преступлений – с 72,4 до 60,1 процента. Одновременно предполагается увеличить удельный вес результативности работы по раскрываемости с 45,2 до 52,3 процента, увеличить число правонарушений, выявленных или пресеченных с участием представителей общественных формирований.

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в общей структуре преступности, согласно планам, должно сократиться с 33,5 до 27,1 процента. А число преступлений, совершенных подростками, и вовсе планируется свести к нулю. Особое внимание предполагается уделить воспитательной работе с молодежью. Например, мероприятиями по профилактике экстремизма сейчас охвачено около 40 процентов подростков и молодых людей, проживающих в районе, данный показатель к концу 2026 года планируется довести до 60 процентов.

Также будет значительно увеличен выпуск методических рекомендаций, брошюр, памяток, листовок и плакатов на тему противодействия терроризму и экстремизму – с 100 до 2000 единиц. Чаще, чем раньше, в районе будут проводить комиссионные обследования «объектов вероятных террористических устремлений».

ИА «Орелград»