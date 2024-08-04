Орловец заплатил 350 тысяч, чтобы не лишиться прав

Мужчина погасил свои обязательства по судебному решению.

В Орловской области мужчина оперативно выплатил компенсацию морального вреда, чтобы сохранить действующее водительское удостоверение. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП. В ведомстве пояснили, что ранее данный гражданин во время бытовой ссоры поколотил другого гражданина, причинив ему телесные повреждения. Эта стычка стала предметом разбирательства в суде. Последний обязал обидчика выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей.

Виновник добровольно платить отказался, поэтому потерпевший взял в суде исполнительный лист и обратился за помощью в Ливенское отделение судебных приставов. Было возбуждено исполнительное производств. Пристав разъяснил должнику условия такой процедуры и возможные последствия, однако и после этого обидчик платить не стал. Тогда к нему начали применять меры принудительного характера, предусмотренные законодательством.

«Судебный пристав обратил взыскание на банковские счета должника, ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации, – перечислили в Управлении ФССП. – Решающим аргументом, побудившим должника возместить компенсацию морального вреда, стало предупреждение гражданина о том, что в случае дальнейшего уклонения от исполнения требования исполнительного документа он будет ограничен в праве управления транспортным средством».

Перспектива лишиться водительских прав показалась должнику довольно мрачной, поскольку он тут же погасил свой долг перед потерпевшим, а также выплатил наложенный на него исполнительский сбор на общую сумму чуть менее 25 тысяч рублей. «Он бы мог избежать штрафной санкции, если бы вовремя заплатил по своим долгам. Нарушенные права потерпевшего на получение компенсации морального вреда восстановлены», – подчеркнули в службе судебных приставов.

ИА «Орелград»