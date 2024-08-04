Орловцу не удалось отбиться от претензий налоговиков

Мужчина добился отмены судебного приказа, но проиграл дело по исковому заявлению.

Свердловский районный суд Орловской области удовлетворил требования налогового органа и взыскал с ответчика задолженность по уплате налогов и пени. Подробности сообщила пресс-служба суда. Ответчиком по делу выступил местный житель, который являлся индивидуальным предпринимателем. По версии налоговой службы, в период с 2018 по 2023 годы бизнесмен был обязан платить налоги и страховые взносы.

Он обзавелся Единым налоговым счетом (ЕНС). Это недавнее новшество, которое помогает вовремя рассчитываться с государством. Однако в данном случае, как следовало из административного иска УФНС по Орловской области, у предпринимателя образовалось отрицательное сальдо Единого налогового счета в размере 90 265 рублей. То есть, на указанную сумму денег на счете оказалось меньше, чем с него должны были списать налоговики. На указанную сумму предпринимателю также были начислены пени в размере 2176,46 рубля.

Затем налоговики направили предпринимателю требование об уплате задолженности, но до сих пор ЕНС сохраняет отрицательное сальдо, то есть долг не погашен. В декабре прошлого года налоговый орган обратился с заявлением о вынесении судебного приказа. Заявление рассмотрел мировой судья, который его удовлетворил и вынес приказ о взыскании денежных средств. Однако в конце декабря 2023 года предприниматель сумел добиться отмены судебного приказа на основании поданных им возражений.

Задолженность он погашать не стал, и тогда налоговики пошли другим путем. Они подали административный иск в районный суд. Потребовав обязать ответчика погасить долг в размере 90 452 рубля, подавляющая часть которого – это задолженность по налогам за 2021-2023 годы. Представители сторон на судебное заседание не явились, но дело было рассмотрено и без их личного присутствия. Оценив письменные доказательства, суд решил иск удовлетворить. Он счел, что налоговики привели достаточные доказательства в подтверждение административного иска. В свою очередь, ответчик не представил доказательств отсутствия или погашения задолженности. Решение в законную силу еще не вступило.

ИА «Орелград»