В Свердловском районе бизнесмен засудил арендатора

Спор был рассмотрен судом в порядке заочного производства.

Как сообщает Свердловский районный суд, рассмотрено гражданское дело по иску индивидуального предпринимателя к одному из местных ООО о взыскании денежных средств по договору аренды оборудования и возврате оборудования. Истец указал, что ранее он по договору сдал в аренду компании оборудование для монолитного строительства. Фирма обязалась ежемесячно вносить арендную плату и в установленный сторонами срок возвратить взятое во временное пользование оборудование в нормальном исправном состоянии. В декабре 2023 года истец закрыл свой статус индивидуального предпринимателя.

В пресс-службе суда со ссылкой на договор сообщили, что стоимость аренды оборудования составляла 82 500 рублей за 30 календарных дней. Оно было передано ООО. Однако компания, по мнению истца, денежные средства за пользование оборудованием не выплачивает, а оборудование ему так и не вернуло. Более того, истец считает, что фирма продолжает работать на принадлежащем ему оборудовании. В суде бывший ИП потребовал взыскать с компании набежавшую за год арендную плату в сумме 1,072 миллиона рублей и пеню за просрочку платежей в размере 422,5 тысячи рублей.

Таким образом, истец просил взыскать более 1,49 миллиона рублей, судебные расходы в размере 22 000 рублей и расходы по уплате госпошлины в размере 15 675 рублей. Кроме того, он просил суд обязать ответчика возвратить оборудование, переданное по договору аренды, в течение 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда. Представитель ответчика, извещенный надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, об уважительных причинах неявки суду не сообщил и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

При указанных обстоятельствах суд счел возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства. Исследовав представленные доказательства, он признал исковые требования обоснованными и удовлетворил их в полном объеме. Впрочем, решение по иску еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»