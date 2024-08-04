Простые ливенцы в 1,4 раза нарастили уплату НДЛФ

В Ливнах подсчитали поступления в бюджет от простых граждан.

В Ливнах в бюджет в первом полугодии 2024 года налог на доходы физических лиц поступил в размере 193,036 миллиона рублей, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 56,8 миллиона рублей или, на 41,7 процента. Такая информация содержится в отчете об исполнении бюджета, утвержденном администрацией города. Увеличение сборов власти объясняют ростом поступлений налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде дивидендов – части суммы налога, превышающей 650 000 рублей.

Изучившая отчет Контрольно-счетная палата города Ливны в своем заключении отметила, что рост доходов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года произошел по нескольким видам собственных доходов. Так, на 8,1 процента увеличились поступления акцизов по подакцизным товарам, они составили 2,106 миллиона рублей. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, пополнил казну на 23,38 миллиона рублей, что на 21,2 процента больше уровня прошлого года. Динамика обусловлена ростом выручки от продаж и увеличением объема выполненных работ.

Поступления от единого сельскохозяйственного налога по сравнению с предыдущим годом увеличились на 74,5 процента и составили 2,056 миллиона рублей. Бизнес, приобретший патенты на ведение различных видов предпринимательской деятельности, вне с казну еще 9,559 миллиона рублей. Бюджетная выручка от продажи патентов превзошла прошлогодний показатель на 51,6 процента.

Сборы по налогу на имущество физических лиц и вовсе выросли в 5,5 раза и составили 1,699 миллиона рублей. В данном случае рост показателя объясняется оплатой индивидуальными предпринимателями в текущем году задолженности по ставке 2 процента. Земельный налог поступил в размере 5,906 миллиона рублей, что лишь на полпроцента больше, чем было годом ранее. Еще 1,267 миллиона рублей город заработал на сдаче в аренду своего имущества. В данном случае доходы выросли на 6,2 процента.

ИА «Орелград»