Под Орлом суд отменил постановление о сносе дома

Многоквартирный дом по решению суда будет обследован повторно.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел административное дело по исковому заявлению двух местных жителей к администрации Верховского района. Истцы просили признать незаконными заключения межведомственной комиссии об оценке состояния многоквартирного дома и решения и требования о сносе дома. Они также требовали отменить постановление о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

Как пояснили в пресс-службе суда, межведомственная комиссия администрации Верховского района в январе 2024 года обследовала многоквартирный жилой дом №16а по улице Ливенской в селе Русский Брод. Согласно вынесенному заключению дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Администрация района издала соответствующее постановление, причем собственников помещений обязали снести дом в срок до 2 августа 2024 года.

Однако жильцам это не понравилось. В суде истцы заявили, что межведомственная комиссия проводила обследование дома без привлечения представителей государственного надзора, экспертов и собственников жилья. Они также заявили, что их не пригласили для участия в заседании комиссии, чем были нарушены правила признания жилья непригодным для проживания и подлежащим сносу, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации 28 января 2006 года.

Изучив представленные материалы и доказательства, суд удовлетворил административное исковое заявление. Заключение межведомственной комиссии и постановление администрации Верховского района отменены, как и требование администрации о сносе дома. Администрации района рекомендовано в течение месяца провести повторное обследование МКД с участием специализированной организации.

По итогам обследования должны быть изучены вопросы не только сноса, но и возможности проведения капитального ремонта в спорном доме. Межведомственной комиссии суд предписал при повторном обследовании дома привлечь к своей работе собственников жилья и пригласить их на заседание комиссии с правом совещательного голоса. Администрацию обязали заранее уведомить граждан о времени и месте заседания комиссии. Решение суда еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»