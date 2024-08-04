Здание магистрата получило новое охранное обязательство

Соответствующий приказ издали областные власти.

Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов издал приказ об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения – памятника архитектуры «Здание магистрата». Этот дом-памятник, построенный, как считается, в 1799 году, расположен в Орле на площади Карла Маркса, 2. Предыдущее охранное обязательство было выпущено в 2017 году. Теперь оно утратило силу.

Здание магистрата включено в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Иван Алтухов распорядился направить копии приказа и охранного обязательства собственникам объекта культурного наследия и в Единый государственный реестр недвижимости. Предмет охраны был утвержден в 2022 году. На территории памятника запрещаются строительство капитальных объектов и увеличение объемно-пространственных характеристик.

Разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности дома-памятника и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается памятник, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ.

Требования к сохранению объекта культурного наследия предусматривают его консервацию, ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования. Допускается сочетание указанных мер с учетом вида данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния, функционального назначения и намечаемого использования.

Собственник обязан содержать здание в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны. Он обязан сам оплачивать необходимые для этого расходы. Документом запрещено проводить работы, изменяющие предмет охраны дома-памятника либо ухудшающие условия, необходимые для его сохранности. Нельзя также проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер здания.

В целом собственник обязан обеспечивать сохранность и неизменность облика объекта культурного наследия. Памятник запрещено использовать под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, под объекты производства с динамическим и вибрационным оборудованием, под лаборатории, связанные с неблагоприятным для здания температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.

ИА «Орелград»