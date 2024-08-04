Здание магистрата получило новое охранное обязательство

4.8.2024 | 18:00 История, Культура, Новости

Соответствующий приказ издали областные власти.

Фото: ИА “Орелград”

Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов издал приказ об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения – памятника архитектуры «Здание магистрата». Этот дом-памятник, построенный, как считается, в 1799 году, расположен в Орле на площади Карла Маркса, 2. Предыдущее охранное обязательство было выпущено в 2017 году. Теперь оно утратило силу.

Здание магистрата включено в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Иван Алтухов распорядился направить копии приказа и охранного обязательства собственникам объекта культурного наследия и в Единый государственный реестр недвижимости. Предмет охраны был утвержден в 2022 году. На территории памятника запрещаются строительство капитальных объектов и увеличение объемно-пространственных характеристик.

Разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности дома-памятника и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается памятник, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ.

Требования к сохранению объекта культурного наследия предусматривают его консервацию, ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования. Допускается сочетание указанных мер с учетом вида данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния, функционального назначения и намечаемого использования.

Собственник обязан содержать здание в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны. Он обязан сам оплачивать необходимые для этого расходы. Документом запрещено проводить работы, изменяющие предмет охраны дома-памятника либо ухудшающие условия, необходимые для его сохранности. Нельзя также проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер здания.

В целом собственник обязан обеспечивать сохранность и неизменность облика объекта культурного наследия. Памятник запрещено использовать под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, под объекты производства с динамическим и вибрационным оборудованием, под лаборатории, связанные с неблагоприятным для здания температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования