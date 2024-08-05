Деятельность «Партии дела» приостановили в Орле

5.8.2024 | 9:04 Новости, Политика

Решение принято на основании распоряжения Минюста.

Фото: ИА “Орелград”

Деятельность регионального отделения Всероссийской политической партии «Партия дела» приостановлена в Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Министерства юстиции Российской Федерации. В ведомстве пояснили, что решение принято на основании распоряжения Управления от 30 июля 2024 года. Деятельность реготделения партии, зарегистрированной в Орле на улице Московской, приостановлена сроком на два месяца.

О причинах приостановки не сообщается, но Управление Минюста проинформировало об ограничениях и запретах, которые автоматически вступили в действие. Так, с момента приостановления деятельности указанной организации приостановлены и ее права как учредителя средств массовой информации. Кроме того, ей запрещено пользоваться государственными и муниципальными средствами массовой информации.

Также нельзя организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и иные публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах. Запрещено использовать банковские вклады. Исключение сделано только для расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных действиями организации убытков или ущерба, уплатой налогов и штрафов, а также для расчетов по трудовым договорам и контрактам.

Ранее отдел по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Орловской области обнародовал перечень зарегистрированных и ликвидированных некоммерческих организаций за июнь 2024 года. Ликвидировано было две организации: Орловская областная общественная организация «Орловская академия спортивных единоборств – ВРЕСТКЛАБ 57» – по решению суда и общественная организация «Орловский областной Союз концертных деятелей» – по решению ее высшего органа.

В перечень зарегистрированных некоммерческих организаций вошли: Орловская региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация Джиу-Джитсу Орловской области», Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер Орловской области» и частное общеобразовательное учреждение «Корсунская православная школа во имя святого благоверного князя Александра Невского».

ИА «Орелград»


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