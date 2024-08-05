Около 30 нарушений выявили орловские инспекторы труда

Статистика была озвучена в рамках «Делового утра».

В Торгово-промышленной палате Орловской области» прошло «Деловое утро», главной темой которого стало трудовое законодательство. По словам президента ТТП Светланы Ковалевой, «тема крайне актуальная для предпринимательского сообщества. Важно выстраивать конструктивный диалог работников и работодателей». Одним из докладчиков стал главный государственный инспектор труда в Орловской области Сергей Авдеев.

Он озвучил основные результаты деятельности ведомства в этом году. По его словам, всего с начала года инспекторы труда провели более 1700 профилактических мероприятий и девять проверок по фактам причинения вреда жизни и здоровья работников и невыплатам зарплаты. По результатам указанных мероприятий было выявлено 32 нарушения.

«Также Сергей Викторович рассказал о профилактических мероприятиях, которые проводит Государственная инспекция труда в Орловской области в организациях и у индивидуальных предпринимателей – визиты, консультации по вопросам трудового законодательства, – сообщили в пресс-службе инспекции. – Возможностью задать спикеру актуальные вопросы участники активно пользовались. Интересовались порядком проведения профилактических визитов, плановых проверок, оценкой рабочих мест».

Тем временем прокуратура Орловской области рассказала о результатах работы в сфере судебной защиты прав граждан. Всего прокурорские работники в первой половине 2024 года подали в суды общей юрисдикции в порядке гражданского, административного и уголовного судопроизводства свыше 1700 исковых заявления на сумму более 119 миллионов рублей. Особое внимание уделялось соблюдению прав граждан на надлежащее лекарственное обеспечение, а также трудовых, жилищных и иных социальных прав граждан и неопределенного круга лиц.

«Судами удовлетворены 42 заявления прокуроров в защиту трудовых прав граждан на сумму 2,3 миллиона рублей, – сообщила пресс-служба прокуратуры региона. – Прокурорами принимались меры к установлению в суде фактов трудовых отношений с гражданами, с которыми работодателями не были заключены трудовые договоры, в судебном порядке взыскивались положенные работникам в соответствии с трудовым законодательством выплаты».

ИА «Орелград»