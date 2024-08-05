Орловец отдал почти миллион после исправительных работ

Удивительную историю об алиментщике рассказали в службе судебных приставов.

В Орловской области должник по алиментам погасил свой долг перед ребенком после того, как отбыл уголовное наказание в виде исправительных работ. Напомним, что к уголовной ответственности нерадивых родителей привлекают лишь в крайнем случае, когда все остальные меры не принесли желаемого эффекта. Как правило, должники стремятся погасить свой долг, чтобы не оказаться на скамье подсудимых. Но в данном случае все произошло иначе – орловец расплатился с ребенком только после того, как отбыл наказание.

«В Советском отделении судебных приставов города Орла находилось исполнительное производство в отношении местного жителя о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетнего сына, – рассказали в пресс-службе Управления ФСССП России по Орловской области. – Суд обязал мужчину производить регулярные отчисления на содержание ребенка. На протяжении нескольких месяцев алиментные платежи исправно удерживались из заработной платы гражданина».

Однако затем мужчина с работы уволился, после чего выплачивать алименты стал неаккуратно. Как говорят приставы, выплаты были нерегулярными и не всегда в полной сумме. С мужчиной проводилась предусмотренная законодательством плановая работа. Судебный пристав неоднократно предупреждал его о последствиях неисполнения судебного решения Однако такие беседы ситуацию не изменили. За уклонение от уплаты алиментов нерадивый родитель был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ.

«Однако это не принесло ожидаемого результата, должник не предпринял мер к погашению задолженности в размере более 960 тысяч рублей, вследствие чего был привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ, – сообщили в службе судебных приставов. – Приговором суда мужчине было назначено наказание в виде 5 месяцев исправительных работ».

После применения мер уголовно-правового воздействия гражданин полностью погасил задолженность по алиментам, которая превышала 960 тысяч рублей. Напомним, что привлечение к уголовной ответственности не освобождает родителя от обязанности платить алименты, в том числе погашать набежавший долг. Впрочем, приставы сообщили, что герой этой истории официально трудоустроился. Взыскание текущих платежей производится из его заработной платы под контролем судебного пристава-исполнителя.

ИА «Орелград»