Медицинские специальности пользуются спросом у орловцев

Названы самые востребованные специальности и направления подготовки.

ОГУ имени И. С. Тургенева огласил предварительные результаты приемной кампании текущего года. В вузе напомнили, что уже в августе будут опубликованы приказы о зачислении поступающих по программам бакалавриата и специалитета на основные конкурсные места. Самым востребованным направлением в этом году стала медицина – подано более 4200 заявлений. Впрочем, в вузе говорят, что медицинское образование традиционно остается востребованным у поступающих.

«Вуз предлагает подготовку по различным специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация», – перечислили в ОГУ. – На фоне растущего интереса к здоровому образу жизни и развитию медицинских технологий, эти программы привлекают тех, кто видит свое призвание в здравоохранении».

На втором месте, около 3000 заявлений, оказалась педагогика. Данный факт в вузе, который много лет был педагогическим, называют отрадным. «Педагоги, как и врачи, остаются одними из самых востребованных кадров в регионе», – отмечают специалисты. Около 2000 заявлений поступило по направлению «информационные технологии». Оно заняло третье место в рейтинге востребованности, что вполне объяснимо.

«Сфера информационных технологий является одной из самых динамично развивающихся в современном мире, – говорят в ОГУ. – Неудивительно, что специальности, связанные с ИТ, также пользуются высоким спросом среди поступающих. ОГУ реализует обучение программированию, аналитике данных, информационной безопасности и другим актуальным направлениям, по которым готовят специалистов для работы в ведущих ИТ-компаниях».

Многие годы очень популярными и востребованными направлениями были экономика и менеджмент. Учиться на такие специальности в этом году изъявили желание более 1300 абитуриентов. Обучение в данной сфере традиционно открывает широкие перспективы и карьерные возможности, позволяя работать как в государственных структурах, так и в частном секторе.

Непростая геополитическая обстановка и многочисленные стрессы, которые создает современный мир, возможно, повлияли на то, что в пятерку наиболее востребованных направлений вошли психология и конфликтология. Более 600 заявлений поступило на данные специальности в этом году. Как пояснили в вузе, такое обучение обеспечит студентам глубокие познания в психологических процессах, природе конфликтов и социальной психологии.

Замыкает рейтинг юриспруденция, на которую подано свыше 400 заявлений. «Юридическое образование всегда важно и востребовано в обществе. Специальности, связанные с юриспруденцией, предоставляют студентам знания, необходимые для работы в правовой сфере. Можно получить образование как по «классической» юриспруденции, так и в сфере правого обеспечения национальной безопасности», – добавили в ОГУ.

ИА «Орелград»