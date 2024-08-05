Сахар и макароны подорожали в Орловской области

Динамику цен на потребительском рынке проследили статистики.

В Орловской области в июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары повысились на 0,5 процента, в том числе на продовольственные товары увеличились на 0,3 процента, непродовольственные товары – на 0,8 процента, на услуги – на 0,4 процента. Такие данные приводит Орелстат. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6 процента. Для, сравнения, в июне 2023 года он составлял 99,95 процента.

«В июне 2024 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 19 663,9 рубля в расчете на месяц, а условного (минимального) набора продуктов питания – 6246,8 рубля (повышение по сравнению с маем 2024 года на 1,7 и 7,6 процента соответственно), – следует из информации Орелстата.

По сравнению с началом 2024 года в сегменте продовольственных товаров лидерами подорожания стал сахар-песок, ценник на который увеличился на 7,6 процента. Далее следуют макаронные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, подорожавшие с начала года на 4,4 процента. На 3,3 процента подорожали в этом году алкогольные напитки, на 2,7 процента – сливочное масло, на 1,7 процента – плодоовощная продукция, включая картофель, на 1,4 процента – молоко и молочная продукция.

В то же время отмечено снижение цен на несколько категорий продовольственных товаров. Например, на 22 процента подешевели яйца куриные, на 5,9 процента – подсолнечное масло, на 1,9 процента – рыба и пищевые морепродукты, на 0,2 процента – крупы и бобовые. Если сравнивать текущий уровень цен с ценами июня 2023 года, то подешевевших за это время товаров в списке нет. А наибольшее подорожание продемонстрировали куриные яйца – на 52,6 процента, плодоовощная продукция, включая картофель – на 22,4 процента и сливочное масло – на 13,5 процента.

ИА «Орелград»