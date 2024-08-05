Обращение к Путину не помогло орловцу избежать приговора за перепродажу спецтехники

Стали известны новые подробности дела о видеорегистраторах.

Напомним, его рассматривал Заводской районный суд Орла. Жителя области признали виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Мужчина пытался перепродать видеорегистраторы, замаскированные под электронные настольные часы.

Новый материал об орловском процессе опубликовала Газета.Ru. Как выяснилось, осуждённого орловца зовут Иван. Он работает электромонтёром. По словам мужчины, он приобрёл часы с мини-камерой (видеоняню), чтобы следить за своей собакой в то время, когда сам отсутствует в квартире.

«Подключались к домашнему Wi-Fi. Стоили они относительно дешево, полторы-две тысячи, и выглядели неплохо — небольшие, черные, глянцевые. Поставил одни в коридоре и две штуки в комнате», – рассказал орловец.

Однако уже через несколько месяцев он решил перепродать устройство. В ноябре 2022-го года с ним связался покупатель. Уточнив детали, он согласился на сделку, однако попросил дополнительно заказать для него ещё один экземпляр такого же устройства.

«Я привык, что на работе старшее поколение иногда спрашивает, как и где заказать детали, запчасти, где дешевле, поэтому без задней мысли согласился. Нашел, где дешевле всего, и заказал», – пояснил Иван.

Однако через полгода выяснилось, что покупка происходила в рамках оперативного мероприятия, которое проводил сотрудник ФСБ. Орловцу позвонили из Следственного комитета. Мужчине официально предъявили соответствующее обвинение – так как лицензии, необходимой для торговли такой техникой, у него, конечно, не было.

В итоге на днях суд первой инстации вынес обвинительный приговор. Как сообщает издание, орловец планирует обжаловать данное решение.

Несколько недель назад в интернете появилось видеообращение Ивана к президенту России Владимиру Путину. Мужчина попросил главу государства обратить внимание на проблему и разобраться в ситуации.

ИА «Орелград»