На Орловщине оштрафовали замглаву района

Причиной стали нарушения, связанные с уборкой мусора.

Не повезло заместителю главы администрации Свердловского района. Как сообщает прокуратура Орловской области, соответствующие нарушения выявили непосредственно в районном центре — посёлке Змиёвка.

Несколько местных контейнерных площадок находились в ненадлежащем содержании. В адрес местных властей внесли прокурорское представление. Райадминистрация заявила об устранении допущенных нарушений и вывозе мусора с площадок.

Однако работники прокуратуры провели ещё одну проверку на местности. Оказалось, что реальная картина далека от заявленной на бумаге. «Должные меры по очистке контейнерных площадок приняты не были», – констатировали в ведомстве.

В итоге в отношении ответственного должностного лица возбудили административное дело. Замглавы администрации района оштрафовали. Точная сумма наложенного взыскания не уточняется.

На данный момент нарушения действительно устранены.

ИА «Орелград»