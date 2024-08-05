В Орле разобрали Дом Лизы Калитиной

5.8.2024 | 16:34 Важное, История, Культура, Новости

Исторический объект встретил День города в дефрагментированном состоянии.

Фото: Obl1.ru

Впрочем, речь не о вандализме, а, наоборот, о реконструкции. Работы по разборке дома осуществил компетентный питерский подрядчик, выполняющий данное задание. Об этом пишет «Первый областной».

Каждое бревно отметили отдельным знаком. Их отправят на экспертизу. Специалисты оценят состояние брёвен, а также возможность и условия для их использования в дальнейшей реконструкции.

Известно, что как минимум часть деталей деревянной постройки пострадала от насекомых-вредителей.

Напомним, реставрация Дома Лизы Калитиной возобновилась в июле. Работы финансирует частный инвестор.

ИА «Орелград»


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