В Орле разобрали Дом Лизы Калитиной

Исторический объект встретил День города в дефрагментированном состоянии.

Впрочем, речь не о вандализме, а, наоборот, о реконструкции. Работы по разборке дома осуществил компетентный питерский подрядчик, выполняющий данное задание. Об этом пишет «Первый областной».

Каждое бревно отметили отдельным знаком. Их отправят на экспертизу. Специалисты оценят состояние брёвен, а также возможность и условия для их использования в дальнейшей реконструкции.

Известно, что как минимум часть деталей деревянной постройки пострадала от насекомых-вредителей.

Напомним, реставрация Дома Лизы Калитиной возобновилась в июле. Работы финансирует частный инвестор.

ИА «Орелград»