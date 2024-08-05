В Орле вскроют коробки со списками избирателей на выборах президента

Соответствующее постановление издала Избирательная комиссия.

Избирательная комиссия Орловской области распорядилась об изъятии списков избирателей на выборах президента Российской Федерации из опечатанных мешков или коробок. Содержащиеся в них сведения будут использованы для уточнения Регистра избирателей и участников референдума. Напомним, выборы президента станы состоялись 17 марта 2024 года, убедительную победу на них одержал Владимир Путин. Изъятие списков облизбирком поручил произвести территориальным избирательным комиссиям.

Вскрытие опечатанных мешков или коробок и изъятие из них списков избирателей должны быть оформлены актом, форму которого также утвердил облизбирком. Затем изъятые из опечатанных мешков или коробок списки избирателей будут переданы специалистам информационного управления Избирательной комиссии Орловской области, а именно тем системным администраторам, которые работают с комплексом средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».

Специалисты проведут сверку данных и при необходимости уточнят состояние Регистра избирателей. По завершении системными администраторами ГАС «Выборы» этой работы уточненные списки избирателей будут приняты по акту, после чего их вновь поместят в мешки или коробки и опечатают, а затем передадут в территориальные избирательные комиссии. Указанная работа должна быть завершена не позднее 23 августа 2024 года.

Ранее Избирательная комиссия Орловской области установила численность избирателей и участников референдума, зарегистрированных на территории региона по состоянию на 1 июля 2024 года. По данным ГАС «Выборы» численность избирателей составила 595 005 человек. Более подробные сведения, в том числе по городам и муниципальным районам, можно найти на сайте облизбиркома.

ИА «Орелград»