Орловские эксперты нашли в колбасе незаявленный ингредиент

Об удивительной находке рассказали в испытательной лаборатории.

Специалисты Орловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели лабораторное исследование мясной продукции, а именно гистологический анализ колбасы варено-копченой «Московской» категории А, охлажденной. В результате был выявлен незаявленный в маркировке компонент – крахмалосодержащая добавка. «Открытие» совершили специалисты отдела вирусологии Орловской испытательной лаборатории.

«Было обнаружено наличие растительной углеводной добавки крахмала в умеренном количестве, – уточнили в ведомстве. – Для справки: крахмал – это сложный углевод, широко используемый в пищевой промышленности в качестве загустителя, стабилизатора и структурирующего агента. Однако его использование в мясной продукции без соответствующей маркировки является нарушением законодательства и может быть обманом потребителей.

Как говорят специалисты Орловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», выявление незаявленного компонента в мясной продукции является серьезной проблемой, поскольку оно может оказать влияние на здоровье потребителей и нарушить их доверие к производителям. «Орловский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» призывает производителей мясной продукции соблюдать законодательство и обеспечивать прозрачность в отношении состава своей продукции», – добавили в ведомстве.

Напомним, что несколькими днями ранее специалисты этой же лаборатории проверили качество сырого коровьего молока. Из семи исследованных проб одна испытание не выдержала. В ней было выявлено повышенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). В составе КМАФАнМ представлены различные таксономические группы микроорганизмов – бактерии, дрожжи и даже плесневые грибы.

ИА «Орелград»