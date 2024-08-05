Орловцев попросили согласовать высотки с отклонениями

Два многоквартирных дома планируют разместить между улицами Ломоносова и Лескова в Орле.

24-этажные здания должны появиться на территории бывшего завода ОРЛЭКС, между современными центром профилактики СПИДа, магазином «Пятерочка» и «Модусом».

В середине июля мэром Орла Юрием Парахиным назначено проведение публичных слушаний. Площадь участка – 12645 кв. м. Застройщик рассчитывает на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Так, максимальный процент застройки предлагается 24% (вместо 14). Желательны “0” метров отступа от красных линий с южной стороны участка, а также аналогичные «нули» от границ земли с юго-западной, западной и южной сторон.

Замечания и предложения ожидают в городском управлении градостроительства. Очное собрание участников публичных слушаний состоится 8 августа (г. Орел, ул. Пролетарская Гора, д. 7). Начало в 17:00.

Напомним, в начале лета мэр Орла подписал постановление о согласовании архитектурно-градостроительного облика многоквартирных жилых домов по улице Ломоносова, поз. 1 и поз. 2.

ИА “Орелград”