В Орле согласованы многоэтажки у «Модуса»

На бывшей территории завода появятся 24-этажные дома.

Мэр Орла подписал постановление о согласовании архитектурно-градостроительного облика многоквартирных жилых домов по улице Ломоносова, поз. 1 и поз. 2. Заявление в администрацию поступило в середине мая от ООО «Специализированный застройщик Технострой 1».

Общая планируемая площадь домов – 35424,82 кв. м. Этажностью – 24 этажа. Дома соответствуют требованиям к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте, отмечено в документе.

«Информационные конструкции для нежилых помещений согласовываются отдельно в установленном законом порядке», – указано в постановлении.

Участок, на котором планируется возводить дома, имеет сложную форму. Он находится между магазином, автомойкой, инфекционной больницей и центром «Модус». Подготовительные работы на площадке начались еще зимой. Участок площадью 12,645 тыс. кв. м реализован после процедуры банкротства ЗАО «ОРЛЭКС». С 2020 года его предлагали под застройку жилья, однако реализации мешали Генплан и ПЗЗ. Изменения в эти документы в 2023 году одобрены Орловским городским Советом.

ИА “Орелград”