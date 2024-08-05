Партнёрство Орла и Минска вышло на новый уровень

Теперь сотрудничать с Октябрьским районом белорусской столицы будет весь город.

Новое двустороннее соглашение о сотрудничестве заключили накануне, в здании орловской мэрии. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Ранее был заключён аналогичный договор между Октябрьским районом Минска и Советским районом Орла. Теперь партнёрство распространилось на весь областной центр.

От белорусов документ подписывал первый заместитель главы Октябрьского района Денис Вихренко. Впрочем, он отметил, что как таковых барьеров нет не только между Минском и Орлом, но и между двумя странами. «Пересекая границу России, мы этого не замечаем: здесь мы чувствуем себя, как дома!» – заявил Вихренко.

Орёл снова представлял глава Советского района Мераб Дохнадзе. Вихренко преподнёс ему в дар карту дружественной республики, памятную медаль «80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» и сувенирную продукцию.

ИА «Орелград»