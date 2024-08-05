Орловчанку строго наказали за аферу с маткапиталом

Женщина осуждена за покушение на мошенничество при получении выплат.

Как сообщает Хотынецкий районный суд Орловской области, в отношении местной жительницы вынесен обвинительный приговор по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на мошенничество при получении выплат). С учетом смягчающих обстоятельств гражданка получила наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Суд учел ее непростое финансовое положение. Поэтому осужденной разрешили платить в рассрочку. Штраф она должна выплатить в доход государства за 1 год 4 месяца определенными частями – по 6250 рублей в месяц.

В пресс-службе Хотынецкого районного суда пояснили, что подсудимая получила семейный материнский капитал, но решила им воспользоваться в обход закона. Сумма материнского капитала составляла 775 628 рублей 25 копеек. В декабре 2023 года женщина заключила с неким гражданином К. договор купли-продажи жилого дома и земельного участка. Согласно условиям договора стоимость покупки составляла 775 628 рублей 25 копеек, то есть до копейки была равна материнскому капиталу.

«После чего при помощи приложения «Госуслуги» подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий (на оплату приобретаемого жилого помещения), – следует из информации суда. – Сотрудниками СФР было установлено, что приобретаемое жилье непригодно для проживания, является аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Женщине отказали в удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала. А информация была передана в правоохранительные органы. В судебном заседании гражданка свою вину признала полностью. Суд признал обстоятельствами, смягчающими наказание, наличие у подсудимой малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также раскаяние в содеянном. Решение суда еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»