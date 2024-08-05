В Орле в обновлённом сквере Гуртьева прошёл митинг

Подрядчик спешил сдать его ко Дню города.

В праздничном мероприятии участвовали губернатор Андрей Клычков, спикер областного совета Леонид Музалевский, мэр Орла Юрий Парахин, другие официальные лица, а также жители и гости города.

Мэр Парахин, выступая на митинге, отметил, что орловцы доказывают уважение к памяти героев не словом, а делом. В этом году к 5-му августа в городе благоустроили сквер имени Гуртьева, победивший на ежегодном голосовании. На 2025-й запланированы аналогичные работы в сквере Танкистов.

Генерал-майор Гуртьев руководил 308-й стрелковой дивизией, которая защищала Сталинград, а затем освобождала Орёл. Он погиб у деревни Калиновка, заслонив собой командующего 3-й армией генерала Александра Горбатова.

Гуртьева похоронили в Орле на Троицком кладбище. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза.

ИА «Орелград»