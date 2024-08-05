«Зелёная роща» выставила СНТ счёт в 527 тысяч

При этом в товариществе отсутствуют мусорные контейнеры.

О проблеме рассказал депутат областного совета Руслан Перелыгин. С ней столкнулись жильцы Садоводческого некоммерческого товарищества «Здоровье» (находится в Советском районе Орла).

По словам депутата, долг накопился в течении пяти лет и включает в себя не только оплату соответствующих услуг, но и неустойку. При этом в товариществе вообще отсутствуют мусорные контейнеры. Кроме того, Перелыгин утверждает, что региональный оператор по обращению с ТКО не присылал жильцам СНТ счета на оплату услуг.

«Вопросов много, нужно разбираться в сложившейся ситуации. Я обратился в прокуратуру Орловской области с просьбой провести проверку», – высказался депутат.

Портал «Орловские новости» запросил комментарий у самой «Зелёной рощи». Представители компании пояснили, что, по их мнению, требование является обоснованным.

Как указала компания, все орловские юрлица, которые образуют ТКО, были обязаны не только заключить контракты с «Зелёной рощей» с 2019-го года, но и самостоятельно оборудовать площадки для накопления мусора. Основанием является федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

В «Зелёной роще» считают, что юрлица, не выполнившие данные условия, просто сбрасывают свои отходы на посторонние площадки. В итоге региональный оператор всё равно несёт соответствующие расходы, а, значит, имеет право и требовать оплаты своих услуг.

ИА «Орелград»