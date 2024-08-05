Орловцев научат мастерить голубей

Необычный мастер-класс пройдет сегодня, в День города.

Сегодня Орел празднует свой очередной день рождения, а также 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. К этому дню в областном центре подготовили обширную программу праздничных мероприятий. Одним из них станет необычный мастер-класс, который будет проходить сегодня с 10:00 до 16:00 на площадке перед Орловской областной научной универсальной публичной библиотекой им. И.А. Бунина.

Как пояснили в библиотеке, мастер-класс пройдет под названием «Голубь – птица мира». Орловцев и гостей областной столицы научат мастерить белых голубей. Им предложит сделать своими руками очаровательную голубку, с древнейших времен символизирующую мир на земле. Также участникам мастер-класса расскажут историю зарождения этого символа. Белый голубь, несущий в клюве оливковую ветвь, получил всеобщее признание как символ мира, борьбы против насилия, тревог и слез, после окончания Великой Отечественной войны.

«Создателем эмблемы, разработанной для Всемирного конгресса сторонников мира в 1949 году, стал Пабло Пикассо, – информируют в «Бунинке». – На изначальном варианте эмблемы был изображен натуралистичный голубь, стоящий на земле, и без веточки в клюве. Позже художником было создано множество вариантов голубя мира».

Пикассо постарался вовсю и изображал птицу по разному: и в полете над радугой, и с веточкой в клюве, и над грудой оружия, и в хороводе рук. Изображение менялось, постепенно придя к тому лаконичному виду, в котором его знаем мы. «Символично, что за день до открытия конгресса у Пабло родилась дочь, которую назвали Паломой, что на испанском языке означает «голубка», – отметили организаторы.

Добавим, что в этот же день с 10 до 16 часов на площадке перед областной библиотекой желающие смогут также приобщиться к традиционному японскому искусству складывания фигурок из сложенного листа бумаги без всяких украшений и вспомогательных средств. Для этого желающим надо будет посетить мастер-класс «Оригами своими руками».

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»