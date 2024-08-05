Порядок выплат малоимущим утвердили в Орле

Власти поддержат тех, кто не имеет средств к существованию.

Администрация Орла утвердила «Порядок предоставления денежной выплаты малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам за счет средств бюджета города». Документ принят во исполнение постановления Орловского городского Совета народных депутатов «О дополнительных социальных гарантиях гражданам, предоставляемым за счет средств бюджета города Орла». Право на получение денежной выплаты имеют несколько категорий граждан, зарегистрированных в городе Орле.

В их число включены: одинокие граждане и бездетные супружеские пары, утратившие способность к самообслуживанию и самообеспечению вследствие болезни или преклонного возраста; инвалиды 1 и 2 групп; граждане пенсионного возраста, получающие минимальную пенсию; семьи, имеющие детей-инвалидов; многодетные и неполные семьи; беременные женщины и кормящие матери, не имеющие средств к существованию.

Размер денежной выплаты устанавливается ежегодно постановлением администрации города. Для получения выплаты гражданин или его представитель должны подать заявление в управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла. Выплата предоставляется не более одного раза в год. Для ее получения к заявлению надо приложить пакет документов, в том числе документы, подтверждающие трудную жизненную или чрезвычайную ситуацию.

Это могут быть медицинские справки, заключения лечебных учреждений или, например, справки, выданные Главным управлением МЧС России по Орловской области. Также потребуются справки о доходах всех совместно проживающих членов семьи за три последних месяца. Заявитель сам несет ответственность за достоверность и полноту представленных им сведений и документов. Отказать в предоставлении денежной выплаты могут в случае предоставления заявителем недостоверных сведений или документов не в полном объеме, а также в случае несоответствия заявителя условиям, предусмотренным утвержденным мэрией порядком.

ИА «Орелград»