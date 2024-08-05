Участникам СВО окажут бесплатную правовую помощь

5.8.2024 | 7:04 Важное, Новости, СВО

В Орловской области стартовал юридический проект.

Фото: vk.com/familymfc

Как сообщает Управление Минюста России по Орловской области, на территории региона специалисты окажут бесплатную юридическую помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Проект стартовал 1 августа и продлится до 31 января 2025 года. Реализует его Орловское региональное отделение Ассоциации юристов России. Проект под названием «Правовая поддержка СВО» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

«Эксперты окажут бесплатную юридическую помощь участникам СВО, членам их семей и гражданам, которые проживают на территориях, граничащих с зоной проведения СВО, – сообщает региональное Управление Минюста. – В рамках реализации проекта также запланирована подготовка и издание единой электронной версии справочника действующих мер поддержки для участников СВО и членов их семей с рекомендациями и инструкциями по практическому применению».

Центр для оказания такой помощи будет работать в городе Орле на базе семейного МФЦ, который расположен на улице Комсомольской, 102-А, в будние дни с 10:00 до 17:00. Причем ведется по предварительной записи. Помимо очных консультации будут давать и по телефону «горячей линии»: 8-800-101-20-17. Кроме того, задать вопросы через чат-бот @MobilizationRfbot в мессенджере Telegram. Как сообщили в региональном отделении Ассоциации юристов России, записаться на очную консультацию можно по телефонам: 30-34-36, 8-800-444-42-84.

ИА «Орелград»


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