В Орле открыли обновлённую “Дворянку”

5.8.2024 | 10:19 ЖКХ, Культура, Новости

На церемонии присутствовали Зюганов и Сёмин.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Торжественное открытие благоустроенного сквера состоялось накануне. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Гостями церемонии стали, в том числе, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, заслуженный тренер РСФСР Юрий Сёмин и народный артист России Валерий Баринов. Также “Дворянку” открывали губернатор Андрей Клычков и спикер областного совета Леонид Музалевский.

Мероприятие посетили Губернатор Орловской области Андрей Клычков, Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, сенатор от Орловской области Василий Иконников, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, народный артист Российской Федерации Валерий Баринов, заслуженный тренер РСФСР Юрий Сёмин и другие почетные гости.

“Обновлённый сквер, как важная часть историко-культурного наследия, станет продолжением проекта по созданию единого пешего туристического пространства от площади Жукова до Городского парка”, – отметил Клычков, выступая перед собравшимися.

Для гостей открытия организовали театрализованны праздник под названием “Дворянских гнёзд заветные аллеи”.

Напомним, что сквер благоустраивали в рамках национального проекта “Жильё и городская среда”. “Дворянское гнездо” победило на ежегодном голосовании в 2022-м году. Объект должны были сдать ещё к 1 сентября минувшего года.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

ИА “Орелград”


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