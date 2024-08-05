В массовом ДТП на трассе М-2 пострадали пять человек

5.8.2024 | 19:18 Происшествия

Движение частично перекрыто, сообщили в УМВД по Орловской области.

Авария произошла в районе деревни Становое днем 5 августа. По предварительным данным, примерно в 16 часов в районе 345 километра трассы М-2 «Крым» водитель «Вольво», не соблюдая дистанцию,  допустил столкновение с КамАЗом, который поворачивал налево. Далее «Форд Транзит» врезался в  «Вольво» и вылетел на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с «Нивой». В результате ДТП травмы получили пять человек, сообщили в УМВД по Орловской области.

ИА «Орелград»


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