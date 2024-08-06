КСП проверила расходы на укромный парк «Земля вятичей»

Были выявлены нарушения в ходе приемки выполненных работ.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку законности и результативности использования областных средств, направленных в 2023 году на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам отдельных муниципальных образований. В частности, была проверена работа администрации Кромского района, которой из бюджета региона было выделено 70 миллионов рублей межбюджетных трансфертов.

Деньги были выделены ей как победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Они были направлены на благоустройство общественной территории в поселке городского типа Кромы «Укромный парк «Земля вятичей». Расходование бюджетных средств осуществлялось администрацией Кромского района в рамках контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов с ООО «РК «Ингрия». Исполнение контрактов составило 100 процентов.

В ходе проверки были выявлены некоторые недостатки. Так, в нарушение Федерального закона № 44-ФЗ подрядчик несвоевременно представил сведения о договорах, заключенных с субподрядчиками, а также копии документов, подтверждающих приемку выполненных работ в рамках заключенных договоров с субподрядчиками. В нарушение того же закона администрация Кромского района не применила к подрядчику меры ответственности за нарушение условий контрактов. Претензия об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения была направлена в адрес подрядчика уже при проведении проверки КСП.

Также были выявлены факты нарушения статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, допущенные в ходе приемки выполненных работ. А в нарушение требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» администрацией Кромского района не были отражены в составе вложений в объект благоустройства затраты на разработку проектно-сметной документации на сумму 2,5 миллиона рублей, сообщила КСП.

ИА «Орелград»