В Орле День города начался с массовой зарядки

На площади Ленина собрались около 1300 человек.

Зарядку провёл Эдуард Трояновский – знаменитый орловский боксёр и кикбоксёр, чемпион мира, России, Европы и Азии, президент областной Федерации бокса и директор спортивной школы “Троя”. Об этом сообщает администрация Орла.

Вместе со спортсменом зарядку делали школьники и студенты, а также представители различных трудовых коллективов. Акция завершилась танцевальным флешмобом.

Также сегодня в Орле пройдут другие мероприятия, приуроченные ко Дню города. Одним из главных праздничных событий станет выступление Феликса Царикати.

Однако праздничного салюта в этом году не ожидается.

ИА “Орелград”