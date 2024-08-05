В Орле День города начался с массовой зарядки

5.8.2024 | 10:45 Важное, Новости, Общество

На площади Ленина собрались около 1300 человек.

Фото: Администрация Орла

Зарядку провёл Эдуард Трояновский – знаменитый орловский боксёр и кикбоксёр, чемпион мира, России, Европы и Азии, президент областной Федерации бокса и директор спортивной школы “Троя”. Об этом сообщает администрация Орла.

Вместе со спортсменом зарядку делали школьники и студенты, а также представители различных трудовых коллективов. Акция завершилась танцевальным флешмобом.

Также сегодня в Орле пройдут другие мероприятия, приуроченные ко Дню города. Одним из главных праздничных событий станет выступление Феликса Царикати.

Однако праздничного салюта в этом году не ожидается.

Фото: Администрация Орла

ИА “Орелград”


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