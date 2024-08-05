В Орле День города начался с массовой зарядки

На площади Ленина собрались около 1300 человек.
Зарядку провёл Эдуард Трояновский – знаменитый орловский боксёр и кикбоксёр, чемпион мира, России, Европы и Азии, президент областной Федерации бокса и директор спортивной школы “Троя”. Об этом сообщает администрация Орла.
Вместе со спортсменом зарядку делали школьники и студенты, а также представители различных трудовых коллективов. Акция завершилась танцевальным флешмобом.
Также сегодня в Орле пройдут другие мероприятия, приуроченные ко Дню города. Одним из главных праздничных событий станет выступление Феликса Царикати.
Однако праздничного салюта в этом году не ожидается.
ИА “Орелград”