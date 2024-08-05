В Орле прошёл концерт в поддержку бойцов СВО

В его рамках проводился сбор гуманитарной помощи.

Концерт прошёл на площади Ленина накануне.

Как и планировалось, главными звёздами стали руководитель проекта ZAHAROV57 Максим Захаров и лауреат премии “Шансон года” в Кремле Оксана Орлова. Также перед орловцами выступил Филип Вейс (“Период льда”) и другие певцы и музыканты.

Во время мероприятия проводился сбор денежных средств на закупку гуманитарной помощи. Чтобы пожертвовать любую сумму, нужно было перейти по QR-коду, который транслировался на экране.

Как сообщают организаторы, все собранные деньги пойдут на формирование специального груза для бойцов, участвующих в СВО.

ИА “Орелград”