В Орле прошёл концерт в поддержку бойцов СВО

5.8.2024 | 11:20 Новости, Общество, СВО

В его рамках проводился сбор гуманитарной помощи.

Фото: Администрация Орла

Концерт прошёл на площади Ленина накануне.

Как и планировалось, главными звёздами стали руководитель проекта ZAHAROV57 Максим Захаров и лауреат премии “Шансон года” в Кремле Оксана Орлова. Также перед орловцами выступил Филип Вейс (“Период льда”) и другие певцы и музыканты.

Во время мероприятия проводился сбор денежных средств на закупку гуманитарной помощи. Чтобы пожертвовать любую сумму, нужно было перейти по QR-коду, который транслировался на экране.

Как сообщают организаторы, все собранные деньги пойдут на формирование специального груза для бойцов, участвующих в СВО.

Фото: Администрация Орла
Фото: Администрация Орла
Фото: Администрация Орла

ИА “Орелград”


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