В Орле прошёл концерт в поддержку бойцов СВО

В его рамках проводился сбор гуманитарной помощи.
Концерт прошёл на площади Ленина накануне.
Как и планировалось, главными звёздами стали руководитель проекта ZAHAROV57 Максим Захаров и лауреат премии “Шансон года” в Кремле Оксана Орлова. Также перед орловцами выступил Филип Вейс (“Период льда”) и другие певцы и музыканты.
Во время мероприятия проводился сбор денежных средств на закупку гуманитарной помощи. Чтобы пожертвовать любую сумму, нужно было перейти по QR-коду, который транслировался на экране.
Как сообщают организаторы, все собранные деньги пойдут на формирование специального груза для бойцов, участвующих в СВО.
ИА “Орелград”