В Орле в сквере Танкистов состоялся праздничный митинг

5.8.2024 | 12:01 Важное, Новости, Общество, СВО

Также над зданием по площади Мира, 5, вывесили Знамя Победы.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

В традиционных мероприятиях, приуроченных ко Дню города, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители общественности, губернатор Андрей Клычков, спикер областного совета Леонид Музалевский, а также лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Перед собравшимися выступил ветеран Великой Отечественной войны Леопольд Дыскин. Он напомнил орловцам о восстановлении города после окончания ВОВ, а также упомянул о специальной военной операции.

«Наши воины, выполняя задачи СВО, по всей линии соприкосновения громят нацистов. Нет места на земле этим варварам», – заявил ветеран.

Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к мемориалу танкистам и памятнику маршалу Баграмяну.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орелград»


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