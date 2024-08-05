В Орле в сквере Танкистов состоялся праздничный митинг

Также над зданием по площади Мира, 5, вывесили Знамя Победы.

В традиционных мероприятиях, приуроченных ко Дню города, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители общественности, губернатор Андрей Клычков, спикер областного совета Леонид Музалевский, а также лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Перед собравшимися выступил ветеран Великой Отечественной войны Леопольд Дыскин. Он напомнил орловцам о восстановлении города после окончания ВОВ, а также упомянул о специальной военной операции.

«Наши воины, выполняя задачи СВО, по всей линии соприкосновения громят нацистов. Нет места на земле этим варварам», – заявил ветеран.

Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к мемориалу танкистам и памятнику маршалу Баграмяну.

ИА «Орелград»